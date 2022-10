Antonella Clerici a Selvaggia Lucarelli | “Ho pianto tanto sentendo il tuo racconto”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 28 ottobre 2022)ospite dinella puntata di oggi 28 ottobre 2022 di E’ sempre mezzogiorno ma il desiderio non è quello di parlare di Lorenzo Biagiarelli.non vuole cadere nello stesso errore che a Ballando con le Stelle fa arrabbiare il suo esperto in cucina. “Lo sappiamo che è il tuo fidanzato, basta… Io hoil tuodi un amore tossico, perché tutte, chi può e chi meno l’abbiamo vissuto” la conduttrice ha voglia di far conoscere al suo pubblico, il suo modo di scrivere, di raccontare, soprattutto di raccontarsi. Indirizza tutti ai suoi podcast, lei li ascolta sempre quando è in macchina, nel ...