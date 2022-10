Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 28 ottobre

Successivo Fiction & Soap Unal sole28 ottobre 2022 Martina Pedretti - 27 Ottobre 2022 Unal sole27 ottobre 2022 Martina Pedretti - 26 Ottobre 2022 UnAncora non si sa come sono andate le cose (ledettagliate della registrazione devono ... 27 ottobre, ma ancora non è chiaro se qualche altro talento ha preso il suo. © RIPRODUZIONE ...Le anticipazioni di Amici della puntata del 30 ottobre fanno ... Il cantante lascerà Amici ed al suo posto entrerà Ascanio. Una vecchia conoscenza di Amici, Garrison Rochelle, giudicherà le esibizioni ...Oggi, giovedì 27 ottobre 2022, si è registrata la settima puntata della ventiduesima edizione di Amici in onda domenica 30 ottobre prossimo.