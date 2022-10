Anticipazioni Il Paradiso delle signore | la puntata di oggi | 28 ottobre

Leggi su zon

(Di venerdì 28 ottobre 2022): una nuova e sorprendentede “Il” sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Uno a partire dalle 16:05. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà, 282022.Il: ecco tutto ciò che devi assolutamente sapere Maria non sa se accettare il nuovo lavoro in Costa Azzurra e trova la risoluzione al suo dubbio in Vito. Quale sarà la sua decisione? Gloria, nel frattempo, ha saputo che Veronica è stata aggredita e, ingenuamente, lo rivela a Ezio. Don Saverio invita i Colombo a vivere separati.Il: Grace Ambrose- ...