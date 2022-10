Anticipazioni Amici 22 | Settima Puntata | Asia e Andre Eliminati!

(Di venerdì 28 ottobre 2022)22,perde il televoto e quindi viene eliminata, ed anchedopo una sfida viene sostituito. Sono i primi eliminati di questa edizione…22,: l’eliminazione di! È stata registrata da poche ore una nuovadi. Questo settimo appuntamento ha sancito le prime eliminazioni di questa edizione. Lasi è aperta proprio con l’esito del televoto per, che deve essere confermata dal pubblico dina inna per poter rimanere. Questa volta il pubblico ha votato per farle abbandonare la scuola con il ...

Stando però alledi22 della prossima puntata l'allievo supererà la sfida e potrà restare dunque nella scuola insieme alla fidanzata Rita .I duehanno infatti saputo che Anna , moglie di Salvatore , ha finto il viaggio in America ... Infine, lea Il Paradiso delle Signore del 28 ottobre 2022 si concludono con altri due ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il concorrente Andre di Amici 22 ha spoilerato la sua eliminazione pubblicando una foto con un noto personaggio TV.