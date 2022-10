Anche Pablo Marì del Monza pugnalato dal folle di Assago Galliani choc | Perché non è morto

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) "Ho avuto suerte. Ho visto morire una persona davanti a me. Ero con il carrello con dentro il mio bambino e ho sentito un dolore atroce alla schiena. Poi quell'uomo ha accoltellato un altro alla gola, ho visto morire una persona davanti ai miei occhi". Racconta cosìMarí dall'ospedale Niguarda, nelle ore seguenti all'aggressione in un supermercato Carrefour adnel pomeriggio di giovedì 27 ottobre: un uomo con evidenti problemi psichici ha accoltellato sei persone, una di queste purtroppo è morta, in tre invece sono rimasti feriti in modo grave, tra loro c'èil 29enne calciatore.: “salvato dalla sua altezza” - Portato in ospedale in codice rosso per la profonda ferita, sempre cosciente, è stato poi raggiunto da Adrianoe ...