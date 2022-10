Anche i capelli invecchiano | 3 prodotti che tengono la chioma giovane

Leggi su diredonna

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ebbene sì:, non è solo la pelle a essere vittima del tempo che passa.le nostre chiome subiscono danni e possono degradarsi durante gli anni. Come fare allora per provare a invertire la rotta? Prendendoci cura deicosì come facciamo con la pelle, a cui dedichiamo ore di beauty routine, trattamenti giorno, notte e chi più ne ha più ne metta. Il capello invecchia e non solo per quanto riguarda il colore: in alcuni casi i primigrigi ne sono un segno tangibile ma non sono l’unico segnale, anzi. La qualità del capello prescinde dal colore naturale. In fatto di, a cambiare con il tempo sono la ricrescita e la caduta: la prima rallenta, la seconda aumenta, soprattutto dopo menopausa e gravidanze. Ci sono casi in cui ...