Altofonte | nasce “Coltiviamo Partecipazione” | il gruppo di attività che valorizza il territorio e il patrimonio locale

Leggi su filodirettomonreale

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Si è tenuta oggi pomeriggio, 28 ottobre 2022, alle 17.30 nell’aula consiliare del Comune dila presentazione del progetto. L’iniziativa è cofinanziata dal Dipartimento per le politiche giovanili e dal servizio civile universale. Il progetto e? realizzato dal Comune dicon Associazione di Promozione Sociale Ecco, Associazione New Colour, Circolo Legambiente Mesogeo, New Horizons. L’obiettivo e? quello di favorire il protagonismo dei giovani parchitani tra 16 e 35 anni attraverso azioni dizione dele delnaturale. La sede principale delle attivita? sara? il Mulino di Sotto (ex Vallonaccio), attualmente affidato all’associazione New Colour. Le attivita?, totalmente ...