Allenamento Milan | le condizioni di Dest e Brahim Díaz | PM News

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ilsi è allenato questa mattina aello. Ecco come stanno Sergiño, che non hanno giocato martedì a Zagabria

, POBEGA: 'HO VOGLIA DI VINCERE LO SCUDETTO. COL TORINO...' Sulla partita col Torino e su ... Troveremo un Toro che avrà voglia di vincere, di mostrare che tutto il lavoro che fanno in...di scarico e formazione titolare ancora da decidere in maniera definitiva. Chi però sa ... A quel punto Candreva farebbe la mezzala e il sacrificato dovrebbe essere Vilhena TORINO -, ...Cinque partite fra campionato e Champions e il tecnico del Milan, Stefano Pioli, non vuole perdere nemmeno un punto e così per dosare le energie dei suoi insiste con l’utilizzo ...Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, ha concesso un'intervista a "Tuttosport". Il classe '99 è stato una delle migliori sorprese dell'inizio di ...