Allegri “Portiamo la rabbia della Champions in campionato”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 28 ottobre 2022) TORINO (ITALPRESS) – “Giocare a Lecce non è mai semplice, bisogna fare bene e avere una reazione all'eliminazione dalla. Labisogna portarsela dentro non solo domani ma per tutto il”. Massimilianoprova a scuotere la Juve alla vigiliagara di Lecce. Mancheranno Vlahovic (“non ha recuperato per questo persistere del dolore all'adduttore-pube”) e Locatelli (“motivi personali”) ma “abbiamo giocatori a sufficienza per giocare una partita importante come quella di domani, contro una squadra ben organizzata, che ha giocatori di alta velocità in attacco e che in contropiede diventa pericolosa. Siamo un pò in ritardo inma abbiamo tempo e possibilità di recuperare. Abbiamo 5 partite importanti davanti, 4 ine una ...