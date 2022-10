Alle porte della città | scontro tra una vettura ed una moto | un ferito FOTO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente tra unaed unacicletta propriosulla strada che conduce da Benevento a San Giorgio del Sannio in prossimitàmultisala cinematografica di contrada Piano e Cappelle. Il bilancio è di un. A scontrarsi unae unaBmw. Ad avere la peggio il centauro classe 1996, trasportato in ospedale dopo essere stato immobilizzato dal personale del 118. Le condizioni non dovrebbero essere gravi. Sul posto per i rilievi la Polizia di Municipale. Presente inoltre la squadra VolantePolizia di Stato e il personale del 118.