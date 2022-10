Allarme escherichia coli | taleggio ritirato dal mercato | ecco quale | lotto interessato e cosa fare

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Torna l’che stavolta ha colpito il, o meglio, alcuni lotti del formaggio. È stato lo stesso produttore a richiamare per rischio microbiologico e, in particolare, è stata l’azienda Casarrigoni Srl che ha evidenziato la possibile presenza di un pericoloso ceppo di, Stec gene eae sg 026. Un annuncio per iltutti i consumatori che sono in possesso di uno dei prodotti indicati sono chiamati a restituirli al supernelè stato acquistato. Quali sono i lotti a rischio I lotti diindicati come a rischio sono: il25277 didi marchio Terre d’Italia (con data di scadenza 03/11/22); 3 lotti di ...

