All’anima del commercio La crisi del rapporto Germania-Cina

(Di venerdì 28 ottobre 2022) E pensare che fino a poco tempo fa per laera un porto sicuro, fonte di reddito e sostegno per le proprie imprese. Ora però, qualcosa si è inceppato e lasembra essere diventata per Berlino più un cruccio che altro e non è un caso se Olaf Scholz ha deciso di essere il primo leader occidentale a tornare indall’inizio della pandemia, programmando una visita da Xi Jinping con tutto il mondo industriale tedesco. Fino ad oggi, la seconda economia globale ha rappresentato per l’industria tedesca una fonte di domanda primaria: componenti, tecnologia, motori. Il che garantiva alle imprese solide entrate. Ora però, il rallentamento ormai conclamato della, il collasso del mattone (che vale il 30% del Pil cinese) e la folle strategia zero-Covid hanno messo la mordacchia al Dragone, che non compra più come ...