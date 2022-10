Alert Mattarella sul Covid | “Il peggio è passato ma non cantiamo vittoria”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 28 ottobre 2022) (Adnkronos) – Anche se “il periodo più drammatico, il pericolo più allarmante, è alle nostre spalle, dopo oltre due anni e mezzo di pandemia non possiamo ancora proclamare lafinale sul”, perciò “dobbiamo ancora far uso di responsabilità e di precauzione”. Davanti al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al neo ministro della Salute, Orazio Schillaci, il Presidente della Repubblica, Sergio, approfitta della celebrazione al Quirinale dei ‘Giorni della ricerca’ per ribadire la necessità di non archiviare troppo in fretta un periodo destinato a rimanere nella storia e a non dimenticare che “se oggi possiamo, nella gran parte dei casi, affrontare ilcome se si trattasse di un’influenza poco insidiosa, è perché ne è stata fortemente derubricata la pericolosità per effetto della ...