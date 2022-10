Al Teatro Mediterraneo concerti gratuiti della Nuova Orchestra Scarlatti

2a News

'Non è solo un mare che ci divide dall'Africa, ci mette in connessione con una realtà diversa, verso ......Einaudi e la mostra Ultimi ghiacci - cambiamenti climatici nelle Alpi del; nel ... alle zone centrali della città (via Po e piazza Vittorio), a Palazzo Carignano e alCarignano, al ... Al Teatro Mediterraneo concerti sociali della Nuova Orchestra Scarlatti Per il secondo appuntamento di stagione al Teatro Comunale “Caniglia” di Sulmona ... Un viaggio fisico e mentale tra Mediterraneo ed Europa, dalla Russia ai Balcani, tra violini e ritmi di Rom e ...È la Stagione d'Opera del Teatro Regio di Torino per il 2023, anno in cui celebra il cinquantesimo anniversario della ricostruzione e i 283 anni dalla fondazione. La stagione inizia a gennaio e si ...