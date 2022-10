Addio al bollettino quotidiano Covid | ecco cosa ha deciso Schillaci

alCovid quotidiano su contagi, ricoveri e decessi. Diventa settimanale , come annunciato in una nota del ministero della Salute. Rimane la possibilità per le autorità competenti di ...alquotidiano su casi, morti e ricoveri Covid e reintegro in servizio del personale sanitario sospeso perché non vaccinato. E' quanto ha deciso il ministro della Salute, Orazio ...E' in via di definizione un provvedimento che consentirà il reintegro in servizio del personale sanitario soggetto a procedimenti di sospensione per inadempienza all'obbligo vaccinale, prima del termi ...I valori economici dell’acciaio nel 2021 sono ampiamente superiori a quelli del biennio precedente. La crescita del fatturato e del valore della produzione è stata molto alta nel 2021 rispetto all’ann ...