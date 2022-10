Addio al bollettino Covid quotidiano | la conferma ufficiale del ministero | «Dati solo il venerdì»

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ilsul numero dei contagi e dei morti per-19, da domani, non verrà più diffuso. L’ultimo è stato quello di oggi,28 ottobre. Al suo posto ildella Salute farà unche avrà cadenza settimanale e uscirà ogni. Laè arrivata dal profilo Twitter delstesso, presieduto da Orazio Schillaci. Il primocon isui contagi fu letto il 24 febbraio 2020 dall’allora responsabile della Protezione Civile Angelo Borrelli. «Una persona guarita, 6 vittime e 222 positivi, di cui 101 ricoverati con sintomi nei reparti ordinari degli ospedali, 27 nei reparti di terapia intensiva e 94 in isolamento domiciliare», scandì nella ...

... i primi impegni POLITICA Governo Meloni, cosa faranno e quanti potranno essere i sottosegretari Ildei dati diventa settimanale -alCovid giornaliero, che diventa a ...Pertanto, anche in base alle indicazioni prevalenti in ambito medico e scientifico, si procederà alla sospensione della pubblicazione giornaliera deldei dati relativi alla diffusione dell'...Stop al bollettino giornaliero contenente i dati sul Coronavirus. Novità dovrebbero riguardare anche i medici e sanitari sospesi per inadempienza all’obbligo vaccinale.ROMA. Arrivano i primi provvedimenti del nuovo ministro alla Salute Orazio Schillaci, che ha già annunciato lo stop al bollettino quotidiano sul Covid: diventerà… Leggi ...