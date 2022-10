Addio a Jerry Lee Lewis | il ribelle del rock' n' roll si è spento a 87 anni

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Celebre per la veemenza con cui batteva sui tasti del suo infuocato pianoforte e per le sue esibizioni a ruota libera, autore di successi iconici come Great balls of fire e Whole Lotta Shakin' Goin' On, l'artista si ènella sua casa in Mississipi. Negli ultimidella sua vita aveva lottato contro vari problemi di salute

Sky Tg24

Per un breve periodo, nel 1958,Lee Lewis fu un serie pretendente al "trono" di Elvis Presley , dopo che "The Pelvis" venne arruolato nell'esercito. Ma mentre Lewis era in tournée in ...Vincitore di quattro Grammy e autore dell'indimenticabile "Great Balls of Fire", l'artista è morto all'età di 87 anni. Soprannominato 'Il Killer' per la sua voce grintosa e il suo stile al pianoforte, ... Addio a Jerry Lee Lewis, volto dark del rock'n'roll fra successi e scandali. FOTOSTORIA Celebre per la veemenza con cui batteva sui tasti del suo infuocato pianoforte e per le sue esibizioni a ruota libera, autore di successi iconici come Great balls of fire e Whole Lotta Shakin' Goin' O ...