Accrocca | “Bisogna coinvolgere il Governo a prendere decisioni chiare  per la pace” FOTO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ai nastri di partenza il nuovo anno accademico dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose San Giuseppe Moscati. L’Arcivescovo di Benevento Feliceha fatto gli onori di casa presenziando alla consegna delle 60 pergamene di laurea in Scienze Religiose e introducendo l’intervento di Don Dario Vitali, ordinario di Ecclesiologia presso la Pontificia Università Gregoriana sul tema del Sinodo come frutto maturo del Concilio Vaticano II. Alla cerimonia era presente anche il vescovo di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti Giuseppe Mazzafaro. L’Arcivescovosi è soffermato sulla ratio del corso di laurea, riflettendo sulle parole che Papa Francesco ha incluso nel titolo stesso del percorso sinodale: comunione, partecipazione e missione. La Chiesa è una comunità di donne e uomini stretti in ...