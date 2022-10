Accoltellati a Milano | arrestato ' invidia per chi sta bene'

La Procura diha suggerito a Carrefour di ritirare dagli scaffali di tutti i suoi supermercati italiani i coltelli in vendita. Un invito, secondo quanto si apprende in ambienti giudiziari ...Non sarebbero in pericolo di vita le altre 4 persone ferite ieri pomeriggio dal 46enne milanese Andrea Tombolini all'interno del centro commerciale di Assago, a. Le ferite riportate, per quanto gravi in alcuni casi, non sono considerate preoccupanti dai medici. Tombolini ha un ricovero nel reparto di psichiatria alle spalle e un ritorno in ospedale lo ...È stato Massimo Tarantino, ex giocatore di Napoli, Inter e Bologna, a fermare il 46enne che ieri ha accoltellato 5 persone nel centro commerciale Milanofiori ad Assago, in provincia di Milano. L’uomo ...Nel pomeriggio di giovedì l’uomo, che avrebbe gravi problemi psichici, ha accoltellato diverse persone nel Carrefour del centro commerciale Milano Fiori di Assago, nel Milanese: morto un dipendente ...