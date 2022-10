Accoltellamento Paolo Marì | l’ex calciatore Massimo Tarantino ha disarmato l’uomo

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Continuano gli aggiornamenti sull’dihagiocatore di Bologna, Inter e Napoliera nello stesso centro commerciale in cui Pabloè stato accoltellato nel tardo pomeriggio odierno. Il ruolo delsarebbe fondamentale, in quanto è stato lui a fermare e disarmare, che aveva sottratto un coltello dal Carrefour del centro commerciale. Con molto sangue freddo ha deciso di intervenire, assieme ad altre persone presenti, per fermare. «Non ho fatto niente, non sono un eroe» ha ...