Accoltellamenti al centro commerciale | un ex difensore del Napoli blocca l’aggressore

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRimarrà molto probabilmente l’intervento difensivo più importante della sua vita. Massimo Tarantino, ex terzino sinistro delnell’ultimo decennio del vecchio millennio, ha braccatoche ieri ha seminato il panico e fatto una vittima all’interno deldi Assago. Tra gli aggrediti, un altro, ancora in attività: si tratta di Pablo Mari, centrale del Monza che da quest’anno milita in serie A. Lo spagnolo ha ricevuto una coltellata alle spalle mentre ‘guidava’ il carrello con all’interno il proprio figlioletto. L’uomo che nel Carrefour di Assago ha preso un coltello dagli scaffali e ha iniziato a sferrarlo contro le persone che facevano le spesa, uccidendo un cassiere e ferendone altre quattro. L'articolo proviene da ...

...46 anni con problemi psichici ha accoltellato sei clienti del supermercato all'interno del... vedevamo gente scappare in lacrime - dice una testimone degli- Mi è rimasta ...Fermato è incensurato È un incensurato, in cura da un anno per una forte crisi depressiva, il 46enne fermato per gli. Secondo la ricostruzione, l'uomo è entrato nel...Nel suo passato vari ricoveri in Psichiatria. L'ultimo passaggio al Pronto soccorso solo pochi giorni fa: si era colpito violentemente da solo al volto e alla testa. Le accuse: omicidio e tentato omi ...Uomo con disturbi psichici colpisce a caso: 6 persone accoltellate. Bloccato dai clienti Assago (MI). Morte e paura tra gli scaffali del Carrefour di Assago, alla periferia sud di Milano. Nella serata ...