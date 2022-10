“Abbiamo delle foto di tuo marito” GF Vip 7 | gelo per Giaele De Donà | “Cosa succede fuori”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Signorini hacompromettenti deldiDe. È lo stesso conduttore a rivelare questo tremendo scoop alla vippona. Tutto è successo durante l’ultima puntata del GF Vip 7. Tutto capita dopo che nelle scorse ore è emerso che ildi donna sarebbe sparito, rifiutandosi all’improvviso di non fare la sorpresa che aveva organizzato. E sull’imprenditore americano Bradford Beck il padrone di casa ha detto alla De: “In realtà tuonon è proprio sparito. E’ stato rintracciato a New York e si sta preparando per la festa di Halloween in mezzo a mostupende, e presto ti mostrerò anche le suegrafie, le ho io…”. Tutti infatti, in queste ore e dopo queste rivelazioni, si stanno ...

Agenzia Nova

... i collaboratori di Shutterstock riceveranno un compenso per il ruolo svolto dai loro contenuti nello sviluppoimmagini. 'I dati cheottenuto in licenza da Shutterstock sono stati ...Non che si inventassemenzogne'. E così alla fine le scuse sono arrivate, sotto forma di post ... In tutti questi mesilavorato in un clima sereno, goliardico e spensierato che ci ha ... Migranti, Piantedosi: “Con lo stop delle due navi Ong abbiamo applicato i decreti sicurezza” Il Consiglio ha approvato conclusioni che fungeranno da mandato negoziale generale dell'UE per la 27ª conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 27) che si svolgerà a Sharm el-Sheik ...Non c'è sempre stato così tanto ossigeno nella storia del nostro pianeta, eppure la vita è riuscita a espandersi.