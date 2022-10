Aaron Asteria | amore e horror nel singolo ‘Blood Sky’ | il videoclip in anteprima

Leggi su funweek

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Dal 28 ottobre è disponibile in digitale e in radio Blood Sky (Gotham Dischi/INgrooves),del giovane cantautore svizzero. Forte della vittoria del contest MyCoke Music Soundcheck indetto da Coca Cola, l’artista approda ora nel nostro Paese per far innamorare anche il pubblico italiano. Il brano racconta la genesi di unproibito tra due persone che si incontrano segretamente in una foresta al calar del sole, quando il cielo diventa rosso come il sangue. Due cuori che decidono di unirsi per sempre nel vincolo della magia attraverso un rituale, un legame indissolubile come è la forza che li lega. Unpercepito dagli altri come vietato, clandestino e oscuro che vuole far riflettere su quanto ancora oggi sia complicato vivere senza costrizioni e pregiudizi la propria ...