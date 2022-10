(Di venerdì 28 ottobre 2022) AGI - Prima squadra ufficialmente qualificata aidi calcio che il 20 novembre prenderanno il via in, la nazionale australiana ha apertamente criticato l'emirato in materia di mancato rispetto dei, in linea con denunce già espresse da più parti. Questa volta a prendere posizione con parole dirette di dissenso sono i 16 giocatori della nazionale australiana e la stessa Federazione australiana di calcio, che in un video corredato da un comunicato denunciano le “sofferenze” dei lavoratori coinvolti nell'organizzazione dell'atteso evento calcistico internazionale. Una presa di posizione, come spiegano gli stessi calciatori e i vertici, frutto di un lavoro di documentazione approfondito durato due anni, ascoltando la voce di diverse ong, tra cui Amnesty International. Pur riconoscendo ...

AGI - Agenzia Italia

Il dissenso che in queste, nonostante tutto, continua in Iran e chiede una sponda all'... la Ue approva sanzioni all'Iran in tempi record per l'invio di droni alla Russia Misure contro...... nonostante in questeil prezzo del gas sia sceso. Il caro - energia è per il governo il ... L'ex europarlamentare ha sostanzialmente accentrato bendeleghe di peso nel suo ministero. Oltre ... A tre settimane dai mondiali del Qatar è polemica per i diritti umani Tra le accuse maggiormente condivise e rilanciate, la maggior parte ha riguardato la sorte dei lavoratori stranieri arrivati in massa per realizzare tutte le infrastrutture necessarie per ospitare il ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...