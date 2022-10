A Pesaro striscione commemora marcia su Roma | sindaco ' oscenità'

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Unocon la scritta "Patria o morte! 1922/2022" è stato appeso nel Campus di, la zona in cui si trovano vari istituti superiori. Lo rende noto ilMatteo Ricci con un post su ...

Unocon la scritta "Patria o morte! 1922/2022" è stato appeso nel Campus di, la zona in cui si trovano vari istituti superiori. Lo rende noto il sindaco Matteo Ricci con un post su ...Proprio di recente a Torino abbiamo appeso unolungo il Po per rimarcare l'inazione ... corteo 9.30 da barriera bixio Perugia piazza Grimana ore 9.00piazza della libertà ore 8,30 ...Uno striscione con la scritta "Patria o morte! 1922/2022" è stato appeso nel Campus di Pesaro, la zona in cui si trovano vari istituti superiori. Lo rende noto il sindaco Matteo Ricci con un post su f ...PESARO - Striscione "commemorativo" della Marcia su Roma appeso al Campus scolastico: la provincia di Pesaro Urbino lo fa rimuovere e ...