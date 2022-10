A Nissan e - Power il Premio Innovazione 2022 di ' Auto Moto'

Touchpoint News

PARIGI (FRANCIA) - La rivista Auto Moto, punto di riferimento nel panorama della stampa automobilistica francese, ha assegnato alla tecnologiae -il Premio Innovazione 2022. Richard Tougeron, Amministratore Delegato diFrancia, ha ritirato il premio a nome dell'azienda, in occasione della cerimonia Auto Moto Grand Prix ...Questa, in estrema sintesi, è la quarta generazione dellaX - Trail . La Suv giapponese è spinta infatti dallo schema ibrido e -, che vede schierati un motore elettrico deputato a ... Nissan e-Power: una campagna DOOH a Milano, Roma e Napoli. Firma TBWAITALIA PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La rivista Auto Moto, punto di riferimento nel panorama della stampa automobilistica francese, ha assegnato alla tecnologia Nissan e-Power il Premio Innovazione 2022.Fiore all'occhiello di e-Power è il motore termico da 1,5 litri appositamente sviluppato per questa applicazione e dotato dell'esclusiva tecnologia del rapporto di compressione variabile, brevettat ...