A Gaeta sbarca l’iniziativa Enel “Sali a Bordo del Futuro”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Gaeta – Non può esserci accelerazione nella transizione energetica se porti e città non fanno la loro parte riducendo le emissioni inquinanti nell’atmosfera attraverso l’elettrificazione degli usi finali. Questo il messaggio innovativo lanciato a Gaeta dove è sbarcata l’iniziativa Enel “Sali adel”, un tour che toccherà diverse città italiane e che, con il coinvolgimento del territorio, della collettività e delle istituzioni, parlerà di elettrificazione dei porti e delle marine, valorizzando il loro ruolo strategico nella transizione ecologica delle città. A Palazzo Cardinale “Tommaso de Vio” istituzioni, operatori e rappresentanti Enel hanno posto l’accento sul fatto che il trasporto marittimo, sebbene sia il metodo di trasporto più efficiente in termini di energia ed emissioni per quantità di carico trasportato, è anch’esso responsabile ...