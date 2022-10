28 ottobre 1975 – Il Perù vince la Coppa America

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Dopo otto anni di interruzione, nelriprendeva il cammino della, la più antica competizione continentale nella storia del calcio, giocata per la prima volta nel 1916 per GLIEROIDELCALCIO Massimo Prati Quella delfu l’edizione in cui venne adottata per la prima volta la denominazione di “”, fino ad allora il titolo ufficiale della competizione era stato “Campionato Sudno delle Selezioni” o “Campionato Sudno di Football”. Quell’anno, cambiò anche la formula del torneo: non ci fu più una singola nazione organizzatrice ed ospitante e non ci fu più un girone unico: si decise per una competizione itinerante, con tre gironi e partite di andata e ritorno nei rispettivi paesi. Dai tre gironi dovevano quindi ...