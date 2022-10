28 ottobre 1922 | 100 anni la Marcia su Roma

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 28 ottobre 2022) (Adnkronos) – Centofa, il 28, avveniva lasu, la manifestazione paramilitare che favorì l’ascesa al potere di Benito Mussolini. Chiamato dal re Vittorio Emanuele III, il futuro Duce e i quadrumviri da piazza del Popolo percorrono via del Corso fino a Piazza Venezia, per la tappa d’obbligo all’Altare della Patria. Poi raggiunge a piedi il Quirinale. Vittorio Emanuele III lo accoglie come un salvatore della patria. Il re vorrebbe affidargli il potere per pochi mesi ma la dittatura di Mussolini durerà per oltre 20. Data che cambierà la storia d’Italia – Seguendo la politica del ‘doppio binario’, ossia combinando la pratica squadrista con il compromesso politico, Mussolini mise in atto efficacemente una nuova tattica di conquista del potere per mezzo ...