2 Novembre | Cia | -20% produzione crisantemi | +25% prezzo al dettaglio

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Roma, 28 ott. (Labitalia) -in calo e prezzi in aumento. E' questo il trend del settore dei fiori, a partire dai, in vista della ricorrenza dei defunti, secondo quanto spiegano da Cia-Agricoltori italiani ad Adnkronos/Labitalia. Secondo i dati elaborati dall'organizzazione agricola, infatti, in Liguria, in cui si concentra gran parte dellaitaliana, quest'anno si registra un -20% delladi. E non per colpa del caro energia, visto che il fiore cresce in campo e non in serra, ma per la riconversione di diverse aziende verso ladella canapa, più redditizia, spiegano dalla Cia. E la minoredi, spiegano dalla Cia, si scarica sulall'origine, ma in ...