Zambrano Cni | Scenario in materia energetica già visto e analizzato | la politica fa parte della vita degli ingegneri'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Cannes, 27 ott. (Labitalia) - “Lafache insieme affrontano questioni geopolitiche e di sostenibilità”. A dirlo Armando, presidente del Consiglio nazionale, intervenendo oggi al 66° Congresso nazionaleordinid'Italia dal titolo ‘Confini - Linguaggi, progetti e idee per un futuro sostenibile' in corso a Cannes sulla nave Msc Crociere. “Lo- ha commentato - che si sta delineando oggi indi fonti energetiche era già statoda noi tempo fa, come l'energia nucleare. ...