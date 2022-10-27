Yali Capkini trama puntata 6 del 28 Ottobre 2022

Son dönemin reyting rekortmeni dizisi Yali Çapkini, basarisini katlayarak ilerliyor. Henüz 5 bölümü yayinlanan dizi, bu sezon reyting listesinde 10 barajini geçen ilk dizi olurken, simdi de 'Ferid' is ...Son dönemin reyting rekortmeni dizisi Yali Çapkini, basarisini katlayarak ilerliyor. Henüz 5 bölümü yayinlanan dizi, bu sezon reyting listesinde 10 barajini geçen ilk dizi olurken, simdi de 'Ferid' is ...