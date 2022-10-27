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Yali Capkini trama puntata 6 del 28 Ottobre 2022

Yali Capkini
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Yali Capkini trama puntata 6 del 28 Ottobre 2022 (Di giovedì 27 ottobre 2022) Ferit, che litiga con Yusuf, non si calma per molto tempo e sfoga la sua rabbia su Seyran. Brutte notizie attendono Seyran, che ottiene ottimi risultati all’esame universitario. A una cena di famiglia con Kazim e Suna, le sorprese si verificano una dopo l’altra. Pelin non ha intenzione di L'articolo proviene da MediaTurkey.
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