Yali Capkini trama puntata 6 del 28 Ottobre 2022 (Di giovedì 27 ottobre 2022) Ferit, che litiga con Yusuf, non si calma per molto tempo e sfoga la sua rabbia su Seyran. Brutte notizie attendono Seyran, che ottiene ottimi risultati all’esame universitario. A una cena di famiglia con Kazim e Suna, le sorprese si verificano una dopo l’altra. Pelin non ha intenzione di L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey
Araplarin yeni gözdesi Yali Çapkini oldu: 'Ferit' geliyorSon dönemin reyting rekortmeni dizisi Yali Çapkini, basarisini katlayarak ilerliyor. Henüz 5 bölümü yayinlanan dizi, bu sezon reyting listesinde 10 barajini geçen ilk dizi olurken, simdi de 'Ferid' is ...
Araplarin yeni gözdesi Yali Çapkini oldu: 'Ferid' geliyorSon dönemin reyting rekortmeni dizisi Yali Çapkini, basarisini katlayarak ilerliyor. Henüz 5 bölümü yayinlanan dizi, bu sezon reyting listesinde 10 barajini geçen ilk dizi olurken, simdi de 'Ferid' is ...
Yali CapkiniSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Yali Capkini