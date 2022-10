Xi Jinping invita alla “coesistenza pacifica” tra Cina e Stati Uniti

(Di giovedì 27 ottobre 2022) In una lettera scritta in occasione dell’annuale galà del National Committee on US-China Relations, il presidente cinese Xiha affermato che “il mondo di oggi non è né pacifico né tranquillo. (…) Come potenze di primo piano, il rafforzamento della cooperazione e della comunicazione tra lae gliaiuterà a migliorare la stabilità globale, e a promuovere un mondo di pace e sviluppo”. Ha poi aggiunto che Pechino intende “lavorare con gliverso il rispetto reciproco, la(…) e per trovare modi di andare d’accordo nella nuova era. (La cooperazione) andrà a beneficio non solo dei due Paesi, ma di tutto il mondo”. Il messaggio sembra cercare una distensione in uno scenario globale pervaso da tensioni ...

Agenpress

... sinologo e corrispondente per anni e per diverse testate italiane da Pechino,a leggere ... Il punto è che Xivuole arrivare al G20 come protagonista", osserva Sisci, "e se in quell'...Di conseguenza, il GAFIi Paesi ad applicare una maggiore due diligence nelle relazioni ... una componente chiave della Belt and Road Initiative di Xi. Le ultime multinazionali a ... Cina. Xi Jinping invita gli Usa a trovare il modo giusto per andare d’accordo nel rispetto reciproco Roma, 25 ott. (askanews) - Su invito del presidente Xi Jinping, il leader del partito comunista del Vietnam Nguyen Phu Trong arriverà in Cina da domenica, per una visita che si protrarrà fino al 2 nov ...In Cina comincia il “Xi Terzo”. Xi Jinping ha ricevuto il terzo mandato, inedito e quindi storico, alla segreteria generale del Partito Comunista Cinese.