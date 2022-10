Xi Jinping | disposti a lavorare con gli Usa per coesistenza pacifica

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Cina e Stati Uniti devono «trovare il modo di andare d’accordo» per salvaguardare la pace e lo sviluppo nel mondo che «oggi non è né pacifico né tranquillo», ha scritto Xi in una lettera al National Committee on Us-China Relations

Xi ha auspicato infine che la Commissione nazionale per le relazioni tra Stati Uniti e Cina continui a svolgere un ruolo attivo affinché le relazioni tra le due nazioni 'tornino sulla strada giusta'. Il presidente cinese Xi Jinping, fresco di terza rielezione, ha dichiarato che il suo Paese «è disposto a lavorare con Washington per trovare interessi e conseguire benefici per entrambe le parti».