X Factor 2022 | sfida entra nel vivo con primo Live

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 27 ottobre 2022) (Adnkronos) – Lanela X. Dopo 6 settimane di selezioni tesissime, ora la musica si fa dal, sul palco del Teatro Repower di Milano. Da stasera, giovedì 27 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, partono icon la giuria formata da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi, ognuno alla guida di 4 roster eterogenei per 12 concorrenti in totale. Il percorso per arrivare alla vittoria finaledunque nelcon i concorrenti che dovranno dare prova del loro talento e della capacità di esprimere se stessi di fronte alla giuria e al grande pubblico. A condurre lo show Francesca Michielin, ‘emblema’ del programma che nel 2011 l’ha vista esordiente in gara, coronandola poi vincitrice e ora, ...