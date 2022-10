WWE | Liv Morgan viene “accoltellata” da Chucky

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ci avviciniamo a grandi passi verso il giorno preferito dagli amanti del genere Horror, ovvero Halloween. Negli USA questo giorno è particolarmente sentito e sono molti, anche nel wrestling, a essere cultori del genere: tra questi vi è Liv, ex campionessa feminile di SmackDown, che di recente aveva espresso il desiderio di essere “uccisa” da, la famosa bambola assassina. E nelle ultime ore, la cara Liv, è riuscita a realizzare il suo sogno. Il video virale Laè apparsa come guest star nell’ultimo episodio di “”, la serie TV dedicata proprio alla bambola assassina. Nella scena in questione si vede la bambola accoltellare ripetutamente la superstar della WWE in quello che è stato un incontro tra wrestler: esatto, la bambola è stata protagonista anche di diverse apparizioni tra WCW ...

Liv Morgan della WWE (World Wrestling Entertainment) ha più volte ammesso di essere una grande fan del franchise di Chucky e in passato ha dichiarato che le sarebbe piaciuto far parte della nuova serie.