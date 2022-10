Women Champions League 2022 2023 | un’ottima Juventus strappa un buon punto al Lione

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 ottobre 2022)per lache pareggia 1-1 contro il pluri campionenella seconda giornata di. Parte meglio ilche domina il primo tempo trovando il gol al 23? con Horan. Nel secondo tempo cresce latrovando il pareggio al 52? con l’autogol di Malard. Le ragazze di Montemurro salgono prime a 4 punti nel girone in attesa del match dell’Arsenal, secondo a 3 punti, contro lo Zurigo. Primoper ilche dovrà fare punti nel match contro lo Zurigo in programma il 24 novembre. Latornerà in campo contro l’Arsenal sempre il 24 novembre. Primo tempo che parte subito a ritmi alti con un pressing a tutto campo del ...