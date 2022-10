Wendell & Wild | una ragazzina affronta demoni nel film Netflix - Magazine - quotidiano net

The Wom

È una commedia fantasy d'animazione, realizzata da Henry Selick e Jordan Peele, e recensita molto bene dalla critica: esce in streaming il 28 ...Ho girovagato per i suoi corridoi, ho viaggiato sulla sua scala mobile circondata da citazioni diBerry (manco fossi al Planetario di Londra), ho comprato qualche confezione di gianduja e ... Wendell & Wild: Una ragazzina, due diavoli e un’avventura folle nel film Netflix È una commedia fantasy d'animazione, realizzata da Henry Selick e Jordan Peele, e recensita molto bene dalla critica: esce in streaming il 28 ottobre ...Durante la promozione di Wendell & Wild, Henry Selick ha parlato di un suo film che purtroppo non ha mai visto la luce, The Shadow King.