Volley | SuperLega | Perugia soppianta Civitanova | Giannelli lancia Semiuk e Leon Lube in crisi senza Zaytsev

(Di giovedì 27 ottobre 2022)ha sconfittoper 3-1 (20-25; 27-25; 25-18; 25-19) nell’anticipo dell’undicesima giornata di, il massimo campionato italiano dimaschile. I Block Devils hanno espugnato la tana della, che ha dovuto sfruttare questa finestra di calendario perché a dicembre sarà impegnata nel Mondiale per Club. Colpaccio della corazzata umbra contro i Campioni d’Italia, in quella che era la rivincita dell’ultima Finale Scudetto. I ragazzi di coach Andrea Anastasi hanno infilato la quinta vittoria consecutiva in questo avvio di stagione e si confermano saldamente al comando della classifica, mentre i cucinieri incappano nella terza sconfitta in campionato (la seconda consecutiva dopo il secco 3-0 rimediato contro Monza) e sono momentaneamente al quarto posto a sei punti di distacco ...