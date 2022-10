(Di giovedì 27 ottobre 2022)deve tornare a essere un love brand, come lo era pensiero sottinteso ma sufficientemente palese quando produceva il Maggiolino, macchina bizzarra finché si vuole ma fenomenale nella sua capacità di suscitare empatia:, nuovo responsabile del marchio di Wolfsburg dopo la brusca defenestrazione di Herbert Diess e l'arrivo di Oliver Blume al vertice del gruppo, rievoca un'antica definizione coniata una quindicina d'anni fa dal guru del marketing Kevin Roberts (lui li chiamava love marks, però) per dare un senso ai suoi primi 100 giorni di reggenza; e approfitta di una segreta presentazione di un nuovo modello elettrico (non si può dire quale, pena squalifica a vita) per offrire a un piccolo gruppo di giornalisti il proprio pensiero sul futuro del gruppo (è a capo di VW e di tutti i brand di volume, dopo aver ...

Quattroruote

deve tornare a essere un love brand", come lo era " pensiero sottinteso ma ... macchina bizzarra finché si vuole ma fenomenale nella sua capacità di suscitare empatia:Schäfer, nuovo ...ARRIVERÀ ANCHE IL SUV Da ultimo,Schäfer ha confermato chepresenterà presto una versione a ruote alte della sua ID.3 , affiancata da due nuove elettriche di fascia bassa, destinate ... Volkswagen - Thomas Schäfer: "Entro il 2026 l'elettrica da 25 mila euro. Dal 2033 solo Ev" Il responsabile del brand tedesco delinea la strategia per il futuro (del marchio e del gruppo), guardando agli errori del passato e definendosi in disaccordo con alcuni pensieri di Luca De Meo e Carl ...Nel 2030 il sottomarchio "R" del costruttore sarà utilizzato solo per distinguere auto a batteria super performanti. Molte sono già in cantiere ...