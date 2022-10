(Di giovedì 27 ottobre 2022) Inil marchioprodurrà100%a partire dal. Lo ha dichiarato il numero uno dell’azienda, Thomas, che ha pure specificato come VW intenda anticipare la data di pensionamento dei motori a combustione: un phase-out anticipato sia rispetto ai piani precedenti della marca, sia rispetto allo stop imposto dall’ai motori bielle e pistoni, attualmente fissato al 2035. VW, quindi, lancerà 10 nuovi modelli elettrici entro il 2026, tra cui un veicolo entry-level con prezzo di partenza fissato a meno di 25.000 euro. Il prossimo anno, invece, arriverà l’aggiornamento della compatta ID3, prima elettrica nativa della VW. Quest’ultima sta lavorando intensamente a una versione crossover della ID3, ha dichiarato ...

...Thomase il capo della tecnologia Thomas Schmall manterranno invece i loro posti nel consiglio. Nei prossimi giorni poi sono attese anche altre importanti novità legate al gruppo...Avrà un prezzo concorrenziale e andrà a completare la famiglia ID., il futuro debutto della entry level elettrica del marchio tedesco è stato annunciato da Thomas, CEO. Le ... Volkswagen, Schaefer: “Produrremo solo auto elettriche in Europa dal 2033” VW macht Ernst: Statt wie bisher angekündigt, ab 2035 keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr in Europa anbieten zu wollen, gibt es jetzt ein..Schaut man sich die Entwicklung der Volkswagen AG an, dann stehen mit dem Wandel momentan alle Marken im Fokus, nur nicht Seat.