Vladimir Luxuria rompe il silenzio | “Daniele ed Elenoire? Ecco come stanno le cose”

In dubbio anche la presenza degli opinionistie Nicola Savino , coppia amatissima dal pubblico, dal momento che il presentatore ha lasciato Mediaset per dedicarsi ad un nuovo ...Sono in molti a sperare in un ritorno di Alvin,e Nicola Savino . Quest'ultimo ha però di recente lasciato Mediaset per approdare a Tv 8, un suo rientro all'Isola dei Famosi appare ... I pirati della bellezza - È la volta di Vladimir Luxuria, un mix di intelligenza e travolgente ironia La nota opinionista ed concorrente di reality Vladimir Luxuria ha parlato della situazione Daniele Dal Moro-Elenoire Ferruzzi ...Sembra che Silvia Toffanin abbia evitato il disastro, convincendo l’amica Ilary Blasi a rimanere al timone de L’Isola dei Famosi. Ecco l’ultimo gossip.