(Di giovedì 27 ottobre 2022) Torino, 27 ott. (Adnkronos) - Torna in presenza, ma con la possibilità di partecipare anche da remoto, l'appuntamento con “di Te”, il progetto itinerante di Codere Italia sul tema delladi genere. La, in programma giovedì 27 ottobre alle ore 11.00, ha ottenuto il patrocinio della Città diche la ospita nella sala polivalente del Comune. Il femminicidio, e più in generale ladi genere, è ormai da tempo un elemento predominante nelle pagine di cronaca nera. A questi fenomeni si accompagnano tutta una serie di cosiddetti reati spia, come gli atti persecutori, i maltrattamenti contro familiari e conviventi e le violenze sessuali. Secondo gli ultimi dati della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'Interno, nel ...

Adnkronos

Sono convinta che cambierà idea su tante realtà etante possibilità di riscatto che hanno gli ... non solo per suicidio ma perdell'istituzione. Il mio auspicio è che, se non a Ilaria, ...Possano le generazioni future liberarla da ogni male, oppressione ee goderla in tutto il ... Bisogna avere gaudio e volare, volareparole ". Roberto benigni durante la trasmissione "La ... Violenza sulle donne, a Rivoli la dodicesima tappa di “Innamòrati di Te” (Adnkronos) – Torna in presenza, ma con la possibilità di partecipare anche da remoto, l’appuntamento con “Innamòrati di Te”, il progetto itinerante di Codere Italia sul tema della violenza di genere.“La ragazza ha comunque voluto continuare ad andare a scuola anche se era turbata dalla situazione”: a dirlo a Fanpage ...