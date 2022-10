Vini | la cantina Antinori al primo posto nella World’s Best Vineyards 2022

...recupero e la trasformazione dell'Ex Magazzinodi Trieste di Eataly, il recupero e la trasformazione del Mercato Centrale di La Valletta a Malta. Attualmente in costruzione c'è anche la...Uno spazio che sarà segnato anche dalla presenza dellaMaria Donata Bianchi di Diano Aretino, con i suoid'eccellenza. Ma ad animare l'area sarà anche l'Enoteca di Golosaria, che ...Ti informiamo che, per migliorare la tua esperienza di navigazione questo sito utilizza dei cookie. In particolare il sito utilizza cookie tecnici e cookie di terze parti che consentono a queste ultim ...Premiata la cantina Antinori nel Chianti Classico progettata dall’architetto fiorentino Marco Casamonti. Si è aggiudicata il primo posto della prestigiosa classifica ...