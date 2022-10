Vincenzo Malinconico | avvocato d’insuccesso | anticipazioni della seconda puntata

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 27 ottobre 2022)è la serie tvRai ed è arrivata alla, che va in onda giovedì 27 ottobre 2022. Ecco quali sono lein vista degli episodiserata.è la nuova serie tv targata Rai 1 che va in onda in prima serata a partire da giovedì 20 ottobre 2022. Il protagonista, interpretato da Massimiliano Gallo, è frutto dei romanzi dello scrittore napoletano Diego De Silva. Il primo episodioha come titolo “Tango ucraino”. Giustino Talento, suo vicino di casa è preoccupato perché sua moglie, la ...