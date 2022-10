Valentina Petrini | chi è la giornalista? Età | dove e quando è nata | vita privata | marito | figli | genitori | libro | laurea | lavoro | Instagram

Agenzia ANSA

Nella prima puntata i giudici saranno Gerardo Greco, Francesco Zurlo,e Giuliano Giubilei, mentre gli intervistati saranno Ferruccio De Bortoli, Maurizio Landini, Kim Rossi Stuart e ...Nella prima puntata i giudici saranno Gerardo Greco, Francesco Zurlo,e Giuliano Giubilei, mentre gli intervistati saranno Ferruccio De Bortoli, Maurizio Landini, Kim Rossi Stuart e ... Ilaria D'Amico, torno in Rai con un talent delle idee Valentina Petrini è una nota giornalista italiana. Cosa sappiamo di lei e della sua vita privata Qui di seguito tutte le info!Da stasera su Rai 2 andrà in onda il programma Che c'è di nuovo: ecco tutti gli ospiti del 26 ottobre 2022 Nella nuova Rai 2 a caccia di una sua identità, c’è spazio anche per un volto nuovo e per un ...