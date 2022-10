Valentina Ferragni | l’elegante abito nero è scollato | il dettaglio non sfugge

(Di giovedì 27 ottobre 2022) In posa sulle scaleoltre ad essere molto elegante è anche sensuale e meravigliosa, la scollatura dell’che indossa fa sognareha infiammato non poco il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Stile e Trend Fanpage

posta la storia mostrando a tutti il suo vestito e il suo make - up ma un dettaglio colpisce tutti. La più piccola delle sorellesi è pian pianoo fatta strada nel mondo ...infiamma Instagram: la foto sexy da diva di Hollywood piace ai fan. Argomenti trattati: la foto sexygioca con le trasparenze La reazione dei fan: un ... Valentina Ferragni e Marina Di Guardo all'evento di gala: mamma e figlia coordinate in abiti da sera In posa sulle scale Valentina Ferragni oltre ad essere molto elegante è anche sensuale e meravigliosa, la scollatura dell'abito nero che indossa fa sognare.Valentina Ferragni sensuale come non mai. La sorella di Chiara Ferragni è partita alla carica, sta concentrando tutte le sue forze sul lavoro e si vede. Oltre ...