La Gazzetta dello Sport

, cosa c'è da sapere Pronostico Come arrivano Precedenti Quote Cartellini e altre quote Risultati esatti: parziale finale 2/2 + Over 2,5 3.00 VERIFICA 3.30 ......00 UD Almería - Girona FC 3 - 2 20:00 Osasuna - Espanyol 1 - 0 21:00- Villarreal 3 - 0 BASKET - EUROLEAGUE 18:00 algiris - Barcelona 73 - 72 18:45 Fenerbahçe -79 - 77 19:05 ... Valencia-Barcellona, al Mestalla Gattuso sfida Xavi: pronostico e quote La quinta giornata di EuroLeague impone all’Olimpia la quarta trasferta, questa volta a Barcellona contro una delle grandi favorite di questa EuroLeague, l’unica con l’Efes ad aver giocato entrambe le ...La quinta giornata di EuroLeague impone all’Olimpia la quarta trasferta, questa volta a Barcellona contro una delle grandi favorite di questa EuroLeague, l’unica con l’Efes ad ...