Vaccini influenza | 360mila somministrazioni in 20 giorni

...ll'(febbre, tosse, mal di gola, mal di testa, raffreddore) a causa di una variante molto contagiosa, ma non più letale. Siccome Cerberus può sfuggire sia all'immunità naturale che ai...... è fortemente raccomandata la co - somministrazione di tutti iantinfluenzali con icontro il Covid - 19. La campagna vaccinale contro l'rappresenta, inoltre, un'occasione ...Vaccino contro l'influenza, in 20 giorni somministrate 360mila dosi: le modalità per le prenotazioni delle somministrazioni ...700 dosi booster e antinfluenzali in un giorno: il team mobile ASL Bari vaccina i fragili in RSA e Centri diurni ...