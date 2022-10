Usa | sfida TikTok | adolescenti morti per schianto con l' auto - Esteri - quotidiano net

Potrebbe essere successo a causa della cosiddetta 'Kia'. Tra le vittime anche una giovane mamma di 14 ...... nello stato di New York, sarebbero morti per unasu TikTok e tra di loro c'era anche una giovanissima mamma di 14 anni. Secondo quanto riportato dai media, Marcus Webster, 19 anni, Swazine ...I quattro adolescenti rimasti uccisi dopo essersi schiantati con l'auto a Buffalo, nello stato di New York, sarebbero morti per una sfida su TikTok e tra di loro c'era anche una giovanissima mamma di ...Non esiste una risposta, ma alcuni segnali possono servire per arrivare a un'ipotesi sulle tensioni in corso fra il governo americano o almeno una parte e quello di .... Primo . Gli Usa non hanno nasc ...